Quadrilha que invadiu mansão em São Paulo tenta fugir e troca tiros com policiais

A quadrilha que invadiu uma mansão em Pinheiros, bairro nobre na zona oeste de São Paulo, tentou fugir e trocou tiros com a polícia. Os criminosos invadiram a residência pouco tempo antes da troca de tiros, renderam os moradores, chegando a amarrar o proprietário da mansão com uma corda. Eles roubaram um envelope com R$ 10 mil e exigiram os dados bancários para fazer um empréstimo de R$ 250 mil. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.



