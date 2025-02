Reportagem do Dia: Adolescentes são atropeladas por motorista em alta velocidade no ABC paulista

Em São Bernardo do Campo (SP), duas adolescentes foram atropeladas enquanto caminhavam na calçada por um motorista identificado como Charles, de 28 anos, que perdeu o controle do carro. Ele recusou-se a fazer o teste do bafômetro após admitir consumo de álcool. Isabelly, uma das vítimas, já está em casa com uma fratura no pé, enquanto Micaela permanece hospitalizada com ferimentos mais graves. O incidente foi registrado como lesão corporal culposa, e o motorista foi liberado após prestar depoimento.