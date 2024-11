Reportagem do Dia: Motorista diabético passa mal e é salvo por motociclistas em avenida de SP

O feirante Bruno Ferreira foi salvo por motociclistas após apresentar um comportamento suspeito enquanto dirigia pela avenida 23 de Maio, uma das vias mais movimentadas de São Paulo. Imagens registradas por uma câmera no capacete de um motoqueiro mostram um condutor dando marcha ré na pista. Era Bruno quem dirigia o carro. Após bloquearem a via, os motociclistas abrem a porta do carro e encontram o motorista sem reação. O que parecia ser um condutor embriagado, mudou quando o feirante disse as palavras ‘diabetes’ e ‘hipoglicemia’. Bruno estava sofrendo com a falta de açúcar no organismo. Rapidamente, os motoqueiros encontraram doces no carro e foi o suficiente para que ele retomasse a consciência. Agora, Bruno vai reencontrar os desconhecidos que salvaram a vida dele. Acompanhe!