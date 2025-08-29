Xerife do Consumidor: Paciente recupera valor gasto após problema com implante dentário

Sandra passou por um longo período de dificuldades após investir R$ 13 mil em um procedimento dentário na clínica Sorriclin, em Suzano (SP). A tentativa de implantar pinos de prótese fixa falhou, levando à perda dos implantes e a dores intensas que afetaram a qualidade de vida dela. Apesar das tentativas de resolver o problema ao longo de dois anos, somente com a ajuda do Xerife do Consumidor ela conseguiu um desfecho positivo.

Jorge Wilson mediou o caso entre Sandra e a clínica, estabelecendo um acordo para o reembolso do valor pago. Após as negociações, a clínica concordou em devolver R$ 14 mil, o valor reajustado, tendo cumprido assim o compromisso feito publicamente.



