Falso massagista é preso por passar a mão em mulheres no litoral paulista O criminoso entrava em comércios e pedia para demonstrar o trabalho

A polícia prendeu um falso massagista que abusava de mulheres no litoral de São Paulo. O homem entrava em comércios e pedia para demonstrar o trabalho. Funcionárias com dores nas costas aceitavam a massagem, mas o objetivo do homem era outro: cometer abusos.