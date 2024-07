Quinta temporada do Canta Comigo Teen traz muita emoção para a tela da RECORD Comandado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o reality musical estreia neste domingo (7), às 18h, com novos talentos que prometem encantar o público

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro comandam a quinta temporada do Canta Comigo Teen Divulgação/RECORD

Talento, emoção e amor pela música são elementos que estão sempre garantidos no palco do Canta Comigo Teen, edição juvenil do formato Canta Comigo que está em sua quinta temporada. A competição segue sendo comandada por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.

“Tenho certeza que o público vai se emocionar com essa temporada, que está recheada de histórias incríveis, de superação, reviravoltas e muita música boa”, adiantou o apresentador.

“O programa se supera a cada ano! O público vai acompanhar um programa recheado de amor, humor, emoção e alegria”, comemorou Ticiane.

No reality musical infantojuvenil, crianças e adolescentes de todo o Brasil, com idades entre 9 e 16 anos, precisam impressionar um grupo de 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações.

Publicidade

Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular.

Os ritmos apresentados são bem variados e o ápice da atração acontece quando todos do júri se levantam e formam uma só voz. O vencedor leva para casa um prêmio de R$ 200 mil.

Publicidade

O Canta Comigo Teen foi a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, já ganhou seis temporadas na RECORD: duas com a apresentação de Gugu Liberato e quatro com Rodrigo Faro.

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), às 18h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial do reality show e saiba todas as novidades!