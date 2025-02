Acusado de integrar quadrilha especializa em fraudes bancárias é preso dentro de avião no Rio

Policiais civis e federais prenderam Gabriel Almeida Gertrudes dentro de uma aeronave no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro . Segundo os investigadores, o homem é membro de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias e invasões cibernéticas. Ele teria participado de uma tentativa frustrada de invadir uma conta para desviar R$ 22 milhões.