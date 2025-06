Alvo de operação, ‘Bonde dos Crias’ era responsável por ataques ao Catiri, na zona oeste do Rio

O “Bonde dos Crias” era responsável por organizar ataques contra milicianos da região do Catiri, na zona oeste do Rio , segundo as investigações. O grupo foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (12), na Vila Kennedy.

De acordo com os agentes, o grupo era formado por traficantes que já viveram no Catiri, mas foram expulsos. Os investigadores acreditam que o Comando Vermelho considerava a comunidade uma área estratégica devido à proximidade com o Complexo Penitenciário de Gericinó.

Ao todo, dez suspeitos foram presos durante a ação. A polícia pediu o bloqueio de R$ 6 bilhões em bens e valores ligados à facção.

