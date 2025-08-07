Gerente do tráfico de Vigário Geral é preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminese

A Polícia Civil prendeu Adriano de Paula Barbosa, conhecido como "Pigmeu" ou "Sonic", em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Ele é acusado de ser o gerente do tráfico em Vigário Geral, sob as ordens de Lucas dos Santos, o Sombra. Encontrado em sua casa, Adriano estava com uma moto roubada e tinha dois mandados de prisão por tráfico e evasão do sistema prisional. Ele já havia sido condenado a 18 anos e 5 meses, mas estava foragido após romper a tornozeleira eletrônica.





