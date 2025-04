Saiba quem são os agentes da PRF mortos em acidente que serão enterrados neste sábado (19)

Três policiais rodoviários federais morreram em um grave acidente na avenida Brasil durante perseguição a uma moto que furou uma blitz. Os corpos de Diego Abreu de Figueiredo, de 47 anos, Rodrigo Pizetta Fraga, de 47 anos, e Carlos Eduardo Mariath, de 41 anos, serão enterrados neste sábado (19). Eles deixam esposas e filhos.

Durante a perseguição, a viatura dos agentes perdeu o controle e colidiu com um carro de passeio. As três vítimas foram jogadas para fora do veículo. Um quarto agente sobreviveu .

Já motorista do outro veículo sofreu fratura na perna, e a esposa dele teve escoriações leves.