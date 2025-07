VÍDEO: criminosos roubam vítimas, mas não conseguem levar carro zona norte do Rio

Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos armados roubaram pertences de vítimas no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro , na noite da última terça-feira (3). Os bandidos até tentaram levar o veículo, mas não conseguiram dirigir o automóvel e acabaram abandonando o carro. Moradores reclamaram da violência e pediram mais policiamento na região.



