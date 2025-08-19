Adolescente desaparece em Tatuí (SP); câmeras mostram momento do sumiço
Larissa foi vista entrando à força em um carro; polícia investiga pistas
Larissa, uma adolescente de 16 anos, desapareceu em Tatuí, São Paulo. Imagens de câmeras de segurança capturaram Larissa caminhando tranquilamente antes de começar a correr momentos depois. Testemunhas relataram que ela foi forçada a entrar em um carro contra sua vontade, balançando a cabeça em sinal de recusa.
O namorado da jovem, Ryan, mencionou que iria se encontrar com ela naquele dia e apontou um vizinho como suspeito devido às mensagens enviadas para Larissa. Além disso, Larissa havia sido agredida na escola por ciúmes de colegas recentemente. A polícia está investigando o caso e busca mais informações para esclarecer o desaparecimento.
A família acessou as redes sociais de Larissa sem encontrar nada suspeito. A mãe faz um apelo para que qualquer pessoa com informações entre em contato.
