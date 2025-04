Empresária é assassinada por funcionário na zona sul de São Paulo Suspeito de feminicídio foi preso após polícia encontrar evidências no carro Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 23h18 (Atualizado em 09/04/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende homem acusado de matar empresária degolada na zona sul de São Paulo

Simone Mendes Cruz, de 37 anos, empresária dona de uma marcenaria, foi encontrada morta em sua casa na zona sul de São Paulo. O principal suspeito do crime é Emanuel Pedreiro, um funcionário de 22 anos que trabalhava para ela. Ele foi preso em flagrante após a polícia encontrar facas, luvas e objetos manchados de sangue em seu carro.

Emanuel inicialmente tentou se passar por filho da vítima ao avisar um vizinho, mas suas contradições levantaram suspeitas dos policiais. A polícia encontrou rastros de luta corporal e sangue no quarto da vítima.

Simone havia comprado a casa recentemente e estava hospedada lá durante reformas. Ela teria pedido para Emanuel não dormir no local devido a um compromisso profissional. Apesar disso, ele teve acesso à casa por meio de uma fechadura digital. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

Assista em vídeo - Polícia prende homem acusado de matar empresária degolada na zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!