Jovem de Limeira morre após confronto por ciúmes

Jovem é morto em conflito familiar: mãe de rival envolvida na tragédia

Rafael, um jovem de 18 anos de Limeira, São Paulo, foi morto após uma briga motivada por ciúmes envolvendo Wenderson, que curtia fotos da namorada de Rafael nas redes sociais. Incomodado com a situação, Rafael confrontou Wenderson em sua casa, onde a discussão se intensificou. Diana, mãe de Wenderson, interveio na briga com uma faca e atingiu Rafael no pescoço.

Apesar de socorrido e levado ao hospital, Rafael não resistiu aos ferimentos. A família do jovem buscou explicações com Diana para entender se o ato foi premeditado ou impulsivo. A polícia investiga o caso e localizou Diana e seu marido em São Paulo, onde foram detidos pelas autoridades. Amigos e familiares de Rafael continuam protestando por justiça após essa fatalidade trágica.

