Jovem é morto em conflito familiar: mãe de rival envolvida na tragédia Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 19/03/2025 - 19h40 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h04 )

Rafael, de 18 anos, foi morto com uma facada no pescoço em Limeira, no interior de São Paulo. Wenderson vinha curtindo fotos da namorada do jovem nas redes sociais e, incomodado, Rafael foi até a casa dele para pedir que ele parasse. Os dois começaram uma briga e Diana, mãe de Wenderson saiu na rua para parar com a confusão. Ela, então, atingiu Rafael com uma facada no pescoço. O rapaz foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Família e amigos de Rafael foram até a casa de Diana para tentar ouvir a versão dela. Eles querem saber se foi um ataque premeditado ou apenas um acidente.

