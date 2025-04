Médico é investigado após morte de menino por apendicite em Itapetininga Leonardo Azevedo fez postagem polêmica antes de liberar Matteo do hospital Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 01h38 (Atualizado em 24/04/2025 - 01h38 ) twitter

Médico é acusado de negligência após menino de 1 ano morrer depois de receber alta no hospital

Matteo, um menino de apenas um ano e seis meses, morreu devido a complicações de apendicite após ser liberado de um hospital em Itapetininga, São Paulo. Inicialmente diagnosticado com gases pelo médico Leonardo Azevedo, Matteo foi mandado para casa mesmo apresentando sintomas graves como febre constante e vômitos. Ao retornar ao hospital, outro médico constatou a gravidade da situação, mas já era tarde demais para salvá-lo.

A situação gerou revolta quando se descobriu que Leonardo Azevedo havia feito uma publicação insensível nas redes sociais antes do atendimento ao menino, afirmando que estava no plantão apenas por obrigações financeiras. O Conselho Regional de Medicina (CREMESP) abriu uma sindicância para investigar a conduta do médico. A prefeitura de Itapetininga afastou Azevedo enquanto prosseguem as investigações internas.

A polícia local também está investigando o caso para determinar se houve negligência médica que contribuiu para a morte de Matteo. Um inquérito foi aberto e aguarda-se o laudo do Instituto Médico Legal para definir os próximos passos.

Médico é acusado de negligência após menino de 1 ano morrer depois de receber alta no hospital

