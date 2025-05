Empresária compra carro seminovo e veículo fica 78 dias na oficina

Daniela comprou um carro seminovo blindado. Mas poucos dias após sair da loja com o veículo, começou a dor de cabeça. A empresária adquiriu o automóvel em outubro de 2024 e só conseguiu utilizá-lo por 28 dias. O carro já passou 28 dias na oficina da loja e, até agora, o problema não foi resolvido. Por isso, ela entrou em contato com a Patrulha do Cosnumidor para tentar solucionar a questão. Celso Russomano foi até a concessinária e o clima esquentou no local. Acompanhe o que aconteceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!