Patrulha do Consumidor: Homem fica tetraplégico após cirurgia e família denuncia hospital

A Patrulha do Consumidor deste sábado (16) acompanha o drama do Felipe. Em 2020, ele sofreu um acidente de moto e perdeu o movimento do braço direito. Foram anos de remédios para controlar as dores, mas os medicamentos já não faziam mais efeito. Por isso, três meses atrás ele aceitou passar por uma cirurgia que supostamente melhoraria essas dores. O problema é que, após o procedimento, o Felipe ficou tetraplégico. A família diz que não houve alerta da equipe médica de que ele poderia ficar sem os movimentos das pernas. Além disso, no prontuário, aparece que a equipe médica fez uso de placas e parafusos no paciente. Só que exames de imagem feitos em Felipe não mostram nada disso no corpo dele. A família também não recebeu suporte depois da cirurgia. Celso Russomanno foi até esse hospital, que fica em Sorocaba (SP), atrás de explicações. Confira!



