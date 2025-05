Polícia captura ‘Zorro do Crime’ por liderar roubos a fazendas em SP Líder usava máscara de Zorro; quadrilha operava a partir de Paraisópolis Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 23h49 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h49 ) twitter

‘Zorro do PCC’ é preso acusado de liderar quadrilha especializada em roubos a fazendas em SP

A Polícia Civil prendeu Luciano Jaques, apelidado de “Zorro do Crime”, em São Paulo. Ele é acusado de liderar uma quadrilha especializada em roubos a fazendas no interior do estado. Utilizando máscaras durante os crimes, Jaques se destacava com uma máscara do personagem Zorro, enquanto seus comparsas usavam disfarces inspirados em uma série famosa.

O grupo operava a partir da comunidade de Paraisópolis na capital paulista, planejando cuidadosamente cada ataque com reuniões prévias. Em janeiro, invadiram uma fazenda em Itapetininga, atacando proprietários e funcionários. Durante as investigações, a polícia prendeu 13 membros da quadrilha. Mensagens encontradas no celular de um integrante revelaram o nível de organização do grupo.

Além de Jaques, outros suspeitos aguardam julgamento. Alguns membros já foram condenados a penas que ultrapassam 60 anos de prisão. A quadrilha era conhecida por deixar uma “assinatura” nos locais dos crimes e usava câmeras para monitorar as propriedades antes das invasões.

