Roberto Guastelli é o comentarista de segurança do Cidade Alerta Telejornal policial vai ao ar de segunda a sábado, na tela da RECORD Cidade Alerta|Do R7 06/03/2025 - 18h52 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h52 )

Antonio Chahestian/RECORD

Com atuação desde 1996, Roberto Guastelli é advogado especialista em direito penal, processo civil e direito civil.

Já integrou o time de comentaristas do Balanço Geral Manhã e, atualmente, participa do Cidade Alerta, analisando os principais casos do noticiário policial ao lado do apresentador Reinaldo Gottino.

Guastelli já esteve em coberturas marcantes na história programa e ganhou notoriedade com o caso do desaparecimento da adolescente Vitória Gabrielly, em Araçariguama (SP).

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e, aos sábados, em duas edições: às 17h e às 21h, na RECORD.