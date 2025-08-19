Adolescente desaparece no interior de São Paulo; ela teria sido colocada à força em um carro
A polícia suspeita que o sumiço possa ter relação com uma agressão sofrida pela adolescente anteriormente, por colegas na escola
Uma adolescente de 16 anos desapareceu em Tatuí, interior de São Paulo. Larissa foi vista por câmeras de segurança caminhando tranquilamente, mas, 15 minutos depois, outra imagem a mostra correndo. Testemunhas relataram que ela teria sido colocada à força em um carro, balançando a cabeça em sinal de recusa. O namorado da jovem, Ryan, disse que se encontraria com ela naquele dia e chegou a apontar um vizinho, conhecido como “Didi”, como suspeito, afirmando que ele havia mandado mensagens para Larissa. A polícia suspeita que o sumiço possa ter relação com uma agressão sofrida pela adolescente em março, quando foi atacada por colegas na escola por ciúmes envolvendo outro rapaz. A polícia investiga o caso.
