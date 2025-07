Briga no velório: família parte para cima de cuidadora que se envolveu com marido de falecida

Uma cuidadora foi contratada para cuidar de uma idosa com Alzheimer. Um tempo depois, a família descobriu que a funcionária passou a se relacionar com o marido da mulher que era cuidada. Quando a idosa morreu, a cuidadora fez questão de participar do velório. Mas a família não aceitou a presença dela. A filha, a neta e o genro da idosa partiram para cima da cuidadora. A briga foi tão intensa que a mulher agredida chegou a desmaiar. A cuidadora alega que o homem já não tinha mais nada com a idosa. Veja na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!