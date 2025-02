Caso Aia: vizinha de menina sequestrada foi quem ajudou a encontrar imagens de câmeras de segurança

A Brigada Militar e a Polícia Civil atuaram em um caso de sequestro em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, onde uma menina de 9 anos foi mantida em cativeiro dentro de um minimercado. O local possuía um alçapão secreto, construído pelo proprietário morto, Marco Jacob. Vizinhos relataram comportamentos suspeitos do homem, que utilizava doces para atrair crianças. "Aia", de 9 anos, foi resgatada após uma vizinha encontrar imagens de câmeras de segurança que ajudaram a localizar o cativeiro. Ela foi descoberta amarrada e amordaçada, com indícios de abuso e foi levada para atendimento em Porto Alegre. O suspeito foi agredido até a morte por moradores revoltados com o crime. As investigações continuam para identificar possíveis outras vítimas e detalhes do crime.



