Dona de agência famosa morre durante cirurgia plástica em São Paulo

Natália Cavanellas, empreendedora e dona de uma agência famosa de relações públicas morreu durante uma cirurgia plástica em São Paulo. Ela tinha acabado de fazer 40 anos e decidiu fazer um procedimento estético com o médico Edgar Alberto Lopez, em um hospital na zona leste da capital paulista. No meio da cirurgia, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu. A morte da empresária foi registrada como suspeita e passa a ser investigada pela polícia. Edgar já foi denunciado outras vezes por erro médico.



