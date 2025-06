Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, é encontrado morto na rua nesta quinta-feira (5)

Nesta quinta-feira (5), Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, foi encontrado morto no meio da rua, em São Paulo. Ele lutava contra o vício em drogas e deixou o grupo quando sofreu um AVC, o que o deixou deprimido. A família do cantor já teria reconhecido o corpo dele no IML.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!