Exclusivo: Cidade Alerta fala com vítimas de maníaco italiano preso em São Paulo

O Cidade Alerta,/i> falou com exclusividade com duas vítimas do maníaco italiano que foi preso em São Paulo. Uma delas é a moça que aparece sendo resgatada da casa, enquanto Andrea da Silva Ciaccio, de 52 anos, estava sendo preso. Imagens de câmeras de segurança mostram Andrea um dia antes de ser preso, chegando em casa e agredindo a vítima na calçada de casa. Ele chega a dar socos e tapas na cara da mulher. A polícia agora aguarda novos depoimentos, que podem acontecer a qualquer momento, mas Andrea segue preso.



