Exclusivo: pai da garota Aia revela conversa que teve com o principal suspeito pelo desaparecimento

A pequena Aia, de apenas 9 anos, que estava desaparecida no litoral do Rio Grande do Sul, foi encontrada após dias de buscas intensas. Ela estava em um porão improvisado dentro de um mercadinho local. O pai dela falou com exclusividade com o Cidade Alerta e revelou a conversa que teve com o principal suspeito pelo desaparecimento, Marco Jacob, dono do mercado. Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!