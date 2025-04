Homem liga para esposa dizendo que matou as filhas; crianças são encontradas desacordadas

Em Osasco (SP), um homem ligou para a esposa afirmando ter matado suas duas filhas, de 3 e 4 anos, e enviou um vídeo das crianças desacordadas. Ao chegar ao local, a mãe encontrou as filhas ainda vivas e acionou a polícia. As crianças foram levadas ao pronto-socorro, onde recebem atendimento. Ainda não se sabe a causa do desmaio e o estado de saúde delas. O pai está desaparecido e a polícia busca por ele na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!