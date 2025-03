Jovem é morto em conflito familiar: mãe de rival envolvida na tragédia

Rafael, de 18 anos, foi morto com uma facada no pescoço em Limeira, no interior de São Paulo. Wenderson vinha curtindo fotos da namorada do jovem nas redes sociais e, incomodado, Rafael foi até a casa dele para pedir que ele parasse. Os dois começaram uma briga e Diana, mãe de Wenderson saiu na rua para parar com a confusão. Ela, então, atingiu Rafael com uma facada no pescoço. O rapaz foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Família e amigos de Rafael foram até a casa de Diana para tentar ouvir a versão dela. Eles querem saber se foi um ataque premeditado ou apenas um acidente.



