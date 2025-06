Justiça aceita habeas corpus e revoga prisão do MC Poze do Rodo

Foi revogada, na noite desta segunda (2), a prisão do MC Poze do Rodo. Ele conseguiu um habeas corpus pela Justiça do Rio de Janeiro. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não foi notificada. Ele deve sair a qualquer momento. O cantor foi preso na última quinta (29) acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas.



