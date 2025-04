Médico é acusado de negligência após menino de 1 ano morrer depois de receber alta no hospital

Matteo, de 1 ano e 6 meses, morreu após ter complicações por conta de uma apendicite. Mais cedo, a família do menino procurou um hospital porque ele não conseguia comer, tinha febre constante e vomitava muito. O médico que o atendeu prescreveu remédios para gases e liberou a família. Quando precisaram retornar ao hospital, não houve tempo para cirurgia e Matteo acabou morrendo. Para aumentar a revolta da família, o médico Leonardo Azevedo, responsável pela alta do menino, publicou numa rede social uma foto no plantão com a legenda: "eu só vim pelos boletos fazer essas 24 horas". O CREMESP já abriu uma sindicância para apurar a conduta de Leonardo. Por nota, a prefeitura de Itapetininga (SP) informou que afastou o médico e que investiga o caso.



