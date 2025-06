Membro do PCC mata atual namorado da ex-companheira na zona leste de São Paulo

Um membro do PCC matou o atual namorado da sua ex-companheira a tiros na frente de uma adega, na zona leste de São Paulo. As câmeras de segurança do comércio gravaram o momento em que Pablo chegou ao local, na garupa de uma moto. Em seguida, ele sai do veículo e começa a atirar contra Marcelo, que caiu ferido. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A namorada de Marcelo apontou Pablo, seu ex-companheiro, como suspeito pelo crime. Ele já foi preso, mas o comparsa, que pilotava a moto, segue foragido.



