Menino de 9 anos é encontrado morto em área de mata; pai confessou o crime em áudio

Gabriel, de 9 anos, e o pai, Geraldo Aparecido, desaparecerem em Itamarandiba, Minas Gerais. Após intensas buscas na região, Gabriel foi encontrado morto com um tiro de espingarda calibre 22 no ouvido. A polícia descartou acidentes, crimes ou assaltos, revelando que Geraldo teria levado o filho para uma área de mata, onde se escondeu. Em um áudio enviado à família, o próprio pai confessou ter assassinado o menino para atingir a ex-esposa, mãe de Gabriel. Agora, as autoridades trabalham para capturar Geraldo, que segue foragido.



