Mulher é agredida em velório de idosa

Uma idosa morreu vítima de complicações de Alzheimer. E uma pancadaria tomou conta do velório, envolvendo a família de dona Maria Aparecida, de 72 anos. Um vídeo registrou a confusão. A mulher alvo dos ataques chegou a desmaiar. O motivo da briga: a filha de dona Maria não aceitou a presença da mulher, que era cuidadora da idosa e mantinha um relacionamento extraconjugal com o marido da falecida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!