Polícia encontra carro e celular de professora de Matemática encontrada morta em São Paulo

A polícia de São Paulo realiza perícia e diligências após encontrar o carro e o celular da professora de Matemática, Fernanda Bonin, vítima de um crime inicialmente registrado como latrocínio. A localização do veículo, na Avenida Torres de Oliveira, um quilômetro distante da casa da docente, levanta suspeitas de um crime mais complexo. Vizinhos notaram um veículo desconhecido e acionaram a polícia, que agora analisa imagens de câmeras para identificar duas pessoas relacionadas ao caso. As autoridades seguem buscando pistas sobre o trajeto do veículo e as motivações por trás do crime.



