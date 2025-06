Polícia identifica jovem de 15 anos que trocava mensagens com adolescente que matou pais e irmão

A polícia identificou a jovem de 15 anos que trocava mensagens com o adolescente que matou os pais e o irmão mais novo em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Ela mora na cidade de Água Boa, no Mato Grosso, a mais de 2 mil quilômetros da casa do menino. Ela foi levada à delegacia enquanto aconteciam os velórios de Antônio Carlos Teixeira, Inaila Teixeira e “Toninho”, de 3 anos.



