SOS Mulher: Médica acusa ex-namorado de planejar ataque contra sua clínica

A doutora Raquilaine Pioli Vieira acusa o ex-companheiro Tiago de ser o mandante de um atentado contra a clínica dela. Eles tiveram um relacionamento de oito meses. Em setembro do ano passado, ele foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Nessa época, ela descobriu que o namorado já tinha 27 passagens pela polícia. Assim que ele saiu da prisão, Raquilaine terminou o relacionamento. Tiago não aceitou e passou a ameaçá-la. De acordo com a médica, ele é o mandante do atentado que colocou fogo no carro e na entrada da clínica que ela comanda. A doutora Raqui recebeu o Altair e a equipe do Cidade Alerta para contar em detalhes tudo que vem vivendo nos últimos meses.



