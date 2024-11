SP: homem atira contra a ex em loja na região da 25 de Março, é contido por clientes e acaba preso

Por pouco uma tragédia não aconteceu na principal área de comércio popular da cidade de São Paulo, neste sábado (23). Inconformado com o fim do relacionamento, um homem foi armado até a loja da qual a ex-companheira é proprietária e abriu fogo. A vítima foi atingida, socorrida e levada consciente para o hospital. Pessoas que estavam na loja conseguiram conter o criminoso, que foi preso. Direto da Ladeira Porto Geral, a repórter Fabíola Corrêa traz todas as informações do caso.