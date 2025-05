‘Zorro do PCC’ é preso acusado de liderar quadrilha especializada em roubos a fazendas em SP

A Polícia Civil prendeu em São Paulo Luciano Jaques, conhecido como “Zorro do Crime”, acusado de liderar uma quadrilha especializada em roubos a fazendas no interior do estado. O grupo se destacava por usar máscaras durante as ações. Jaques usava uma máscara do personagem Zorro e os demais integrantes apareciam com máscaras de uma série famosa. O QG do grupo criminoso ficava dentro da comunidade de Paraisópolis, na capital paulista. Após os crimes, o bando ainda deixava uma espécie de “assinatura” nos locais. Jaques e outros suspeitos estão presos e à disposição da Justiça.



