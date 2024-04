Justiça decreta a prisão preventiva de policial rodoviário acusado de agredir a ex-namorada A jovem precisou se esconder em uma área de mata para conseguir fugir do homem

A justiça determinou prisão preventiva de um policial rodoviário estadual acusado de sequestrar e agredir a ex-namorada. A blogueira, Estéfane Santos Souza, de 23 anos, conversou com exclusividade com a nossa equipe e relatou os momentos de terror que passou com Lucas de Santana Ribeiro. Ela foi mantida em cárcere privado e agredida diversas vezes. Precisou fugir para uma região de mata e pedir socorro para amigos. Eles namoravam há três anos e o término foi após uma crise de ciúme de Lucas.