Ligações suspeitas apontam Eleandro como um dos responsáveis pela Chacina de Passo Fundo

Durante as investigações, descobriu-se que Eleandro fez ligações para Diênifer na noite do crime

Doc Investigação|Do R7

A polícia investigou o triplo homicídio em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e apontou Fernanda e Eleandro como principais suspeitos. Durante as investigações, descobriu-se que Eleandro fez ligações para Diênifer na noite do crime, levantando suspeitas sobre seu envolvimento. A complexidade do caso aumentou com as conexões familiares entre os envolvidos.

