Mistério revelado: mulheres identificam falso fotógrafo da ONU que enganou a imprensa mundial
Eduardo Martins era um personagem fictício que se apresentava como fotógrafo de guerra, surfista e voluntário em missões humanitárias
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Caso Eduardo Martins: investigação revela a verdadeira identidade do falso fotógrafo da ONU
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Caso Eduardo Martins: homem se passa por fotógrafo de guerra e engana jornalistas e celebridades
As suspeitas começaram quando profissionais da área perceberam inconsistências em seu trabalho
Doc Investigação mostra caso de falso fotógrafo da ONU nesta quinta-feira (30)
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Caso Garnica revela contradições do marido durante investigação da morte da professora Larissa
Luiz encontrou Larissa sem vida no banheiro e alegou ter tentado reanimá-la antes de buscar ajuda
Após morte de nora, investigação revela que filha de Elizabete Arrabaça também foi envenenada
Elisabeth Arrabassa é acusada de envenenar filha e nora por motivos financeiros
Traição, veneno e prisão: o mistério que ronda a morte da professora Larissa Rodrigues
O exame toxicológico realizado no corpo da vítima indicou envenenamento como a provável causa da morte; marido e sogra são investigados
Doc Investigação: Marido e sogra de Larissa Rodrigues falam sobre acusação de envenenamento
Nova temporada começa nesta quinta-feira (23), às 22h30, relembrando o caso da família Garnica
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Investigadores fazem reconhecimento de vítimas após analisarem cenas em fitas encontradas em caçamba
As evidências dos crimes foram encontradas e contribuiram para a identificação das vítimas
Depoimentos inéditos: vítimas relembram de abusos cometidos pelo médico Chipkevitch
O médico dopava os jovens e depois praticava os abusos
Caso Chipkevitch: polícia investiga descarte de fitas com cenas dos crimes
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Pediatra é condenado por abusar sexualmente de crianças e adolescentes
O material do crime foi encontrado em fitas encontradas em uma caçamba de lixo, em 2002
Último episódio do Doc Investigação trata do chocante crime do médico que abusava de menores
De origem ucraniana, Eugênio Chipkevitch foi protagonista de um dos maiores casos de pedofilia do Brasil