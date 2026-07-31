Mistério revelado: mulheres identificam falso fotógrafo da ONU que enganou a imprensa mundial

Quase uma década após o caso do falso fotojornalista de guerra Eduardo Martins ganhar repercussão internacional, uma investigação reuniu novos depoimentos e apontou a identidade da pessoa responsável por um dos golpes mais elaborados já registrados nas redes sociais brasileiras.





Eduardo Martins era um personagem fictício que se apresentava como fotógrafo de guerra, surfista e voluntário em missões humanitárias. Com uma imagem cuidadosamente construída, conquistou milhares de seguidores, relacionamentos amorosos virtuais e a confiança de jornalistas, fotógrafos e grandes veículos de comunicação.





Especialistas descobriram que as fotografias atribuídas a Eduardo Martins haviam sido roubadas de fotógrafos profissionais. Muitas imagens foram espelhadas digitalmente para dificultar a identificação por ferramentas de busca reversa. Além disso, o rosto utilizado no perfil pertencia ao surfista britânico Max Hepworth,





O cruzamento de relatos, mensagens, números de telefone, perfis falsos e registros em redes sociais levou as vítimas a identificarem uma única pessoa por trás de todos os personagens.

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