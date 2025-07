Cabrini entrevista DJ brasileira acusada de chefiar tráfico humano na Europa No Domingo Espetacular deste fim de semana (27), Carolina Ferraz ensina a preparar o morango do amor, doce que virou febre nas redes sociais; veja os destaques! Domingo Espetacular|Do R7 25/07/2025 - 17h34 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h36 ) twitter

Roberto Cabrini entrevista DJ Beka com exclusividade Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (27), Roberto Cabrini investiga um esquema internacional de exploração de seres humanos. Em entrevista exclusiva realizada em Portugal, o apresentador fala com Rebeka Episcopo, conhecida como Dj Beka, uma brasileira apontada como a chefe de uma organização criminosa no país.

Beka, nascida em Dourados (MS), ficou bastante conhecida na Europa: além de DJ, ela também é e dona de dois spas de luxo em Lisboa e Cascais.

Em abril deste ano, a empresária foi presa por suspeita de chefiar rede de prostituição de luxo. Agora, ela responde em liberdade ao processo e, na entrevista a Cabrini, revela como os seus empreendimentos tornaram-se alvo da polícia.

Morango do amor: Carolina Ferraz desvenda os segredos da receita perfeita

Carolina Ferraz adora cozinhar e não ficou de fora da trend do morango do amor. O doce tomou conta das redes sociais nesta semana e virou uma verdadeira febre, para alegria dos consumidores e, claro, dos confeiteiros que estão faturando alto com o sucesso da receita.

Uma mistura de bombom de morango com maçã do amor, a guloseima parece ser uma receita simples, mas tem alguns segredos no preparo. A apresentadora encontra o influenciador Igor Rocha, que promete mostrar todos os truques dessa delícia que conquistou o Brasil.

Cidade fantasma

O repórter Ari Peixoto mostra a região, no sertão nordestino, que foi inteiramente abandonada pela população por causa do medo. Ruas, escolas e casas, tudo está vazio. Ele viaja até o distrito para mostrar o que levou os moradores a fugir deixando tudo para trás.

50x1 no Vale do Arco-Íris

Alvaro Garnero se lança em uma jornada espetacular pelo lugar mais árido do mundo. No Atacama, ele mostra os jatos de água fervente que rompem o silêncio da paisagem gelada e se depara com a beleza das rochas coloridas no Vale do Arco-Íris.

Sob comando de Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, o Domingo Espetacular vai ao ar às 20h30, na tela da RECORD.