Carolina Ferraz apresenta o Domingo Espetacular Ela também trabalha como atriz, produtora e youtuber, além de exercer a função de apresentadora na RECORD Domingo Espetacular|Do R7 06/07/2020 - 12h30 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h47 )

Carolina Ferraz apresenta o Domingo Espetacular

A atriz, apresentadora, youtuber, produtora e mãe, Carolina Ferraz se tornou uma das personalidades mais respeitadas da TV brasileira. Mãe de Isabel e de Valentina, Carolina concilia o seu lado profissional com a vida pessoal.

Intensa em tudo que faz, a atriz sempre se destacou em seus trabalhos no teatro, televisão e cinema.

Nascida em Goiânia (GO), ela iniciou sua carreira profissional como modelo, na adolescência, em 1982. No mesmo ano, se mudou com a família para capital paulista onde se dedicou ao balé e ao teatro.

Fez sua estreia na televisão na extinta Rede Manchete nos programas Shock e Programa de Domingo. Em 1990, ainda na mesma emissora, foi convidada para fazer sua primeira novela.

Ao longo de sua carreira, Carolina protagonizou diferentes personagens em novelas e minisséries da TV Globo.

Além disso, em 2013, se destacou no teatro com espetáculo Três Dias de Chuva, dando vida a duas personagens Ana e Lina. Com um sucesso de bilheteria o espetáculo, passou pelas principais capitais do país e foi indicada ao Prêmio de Melhor Atriz daquele ano.

No audiovisual, Carolina Ferraz já desenvolveu projetos para televisão. Com apenas 28 anos, a atriz produzia o documentário Mulher Invisível – sobre a mulher contemporânea que foi um sucesso e totalizou em cinquenta e seis programas - e cinema — no filme A Glória e a Graça. Em 2018, retornou aos palcos com a peça Que Tal Nós Dois?.

No mesmo ano, a atriz lançou o seu segundo livro Na Cozinha com Carolina.

Atualmente, Carolina Ferraz apresenta o Domingo Espetacular, com Roberto Cabrini.