Saiba o que é erisipela, doença que afeta o jornalista Evaristo Costa | DE Responde

Saiba o que é erisipela, doença que afeta o jornalista Evaristo Costa

A erisipela é uma infecção cutânea causada por uma bactéria. Seus sintomas predominantes incluem coceira, inchaço e formação de bolhas. Recentemente, o jornalista Evaristo Costa compartilhou em suas redes sociais o diagnóstico de erisipela em sua perna esquerda. Por causa da infecção na pele, ele foi impedido de viajar. A doença é contagiosa? Existem complicações? Quais são as causas? No DE Responde de hoje, Marcelo Arnone, dermatologista do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre a doença.