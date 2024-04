Saiba o que é prolapso da válvula mitral, condição cardíaca do cantor João Carreiro | DE Responde

Alto contraste

O prolapso da válvula mitral é uma condição que faz com que a estrutura cardíaca fique muito flexível, a ponto de não se fechar e não desempenhar a sua função adequadamente. Por causa disso, João Carreiro fez cirurgia para inserção de uma válvula cardíaca no início do mês, mas acabou não resistindo e faleceu. De acordo com especialistas, cerca de 3% da população mundial possui essa condição no coração. Quais podem ser as complicações da cirurgia cardíaca? Para o que serve uma válvula mitral? Como prevenir? No DE Responde de hoje, Gabriel Dodo Buchler, cardiologista do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre o prolapso da válvula cardíaca.