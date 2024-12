Veja entrevista exclusiva de Luana Piovani na íntegra: 'Eu sou da verdade'

Luana Piovani fala com exclusividade para o Domingo Espetacular sobre novos projetos de sua carreira em uma conversa com Carolina Ferraz. Ela relembra o começo da fama como modelo, o tempo em que morou em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e conta como está a vida morando em Portugal. Sobre a vida pessoal, a atriz fala sobre a relação com a mãe, os filhos e também comenta os embates que teve com parceiros antigos, como Pedro Scooby e Dado Dolabella. Piovani também conta, em detalhes, como vão ser os três novos projetos que ela está se dedicando completamente. A atriz ainda mostra o seu talento como cantora e solta a voz! Acompanhe a entrevista na íntegra!