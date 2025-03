Resort do crime: paraíso brasileiro esconde esquema de venda de cocaína para facções Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 11/03/2025 - 19h29 (Atualizado em 12/03/2025 - 04h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um resort localizado no Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O imóvel pertence a uma família suspeita de tráfico internacional de drogas desde os anos 1990. Após prisões e bloqueio de bens em 2020, o empreendimento foi reaberto ilegalmente como pousada e restaurante. O Ministério Público investiga a destinação do imóvel, enquanto a Justiça ainda não chegou a um veredito sobre o futuro do resort.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz