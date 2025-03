Resort na Chapada dos Guimarães é investigado por ligação com tráfico Família Morinigo usava imóvel para lavar dinheiro do tráfico internacional Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 18h48 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h49 ) twitter

Resort do crime: paraíso brasileiro esconde esquema de venda de cocaína para facções

Um resort localizado no Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, está sob investigação da Polícia Federal por estar associado a atividades de tráfico de drogas. O imóvel pertence à família Morinigo, acusada de envolvimento com o tráfico desde os anos 1990. Em uma operação em 2020, membros da família foram presos e bens foram bloqueados. Apesar disso, o resort reabriu ilegalmente como pousada e restaurante.

A investigação revelou que o resort foi construído com recursos ilícitos em uma área destinada à reforma agrária. Entre 2014 e 2020, a família teria enviado mais de três toneladas de cocaína do Paraguai para o Brasil e mantinha conexões com facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho.

O Ministério Público ainda aguarda uma definição sobre a destinação final do imóvel enquanto a propriedade continua operando ilegalmente. A defesa da família contesta as acusações, alegando que a operação foi excessiva.

O caso levanta questões sobre a legalidade das operações no local, enquanto autoridades buscam uma solução definitiva para o futuro do resort.

Resort do crime: paraíso brasileiro esconde esquema de venda de cocaína para facções

