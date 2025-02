Saiba mais sobre o programa Domingo Espetacular Revista eletrônica semanal da RECORD reúne informação e entretenimento Domingo Espetacular|Do R7 04/10/2013 - 16h30 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h13 ) twitter

Roberto Cabrini e Carolina Ferraz apresentam o Domingo Espetacular Antonio Chahestian/RECORD

As noites de domingo da RECORD têm um programa especial voltado para a informação e o entretenimento de toda a família. Apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, o Domingo Espetacular é uma revista eletrônica com conteúdo relevante sobre os mais distintos segmentos, com notícias sobre o Brasil e o mundo.

Os quadros A Grande Reportagem e Reportagem da Semana trazem matérias investigativas sobre assuntos de interesse público e que provocam impacto no cotidiano dos brasileiros.

Além disso, o Domingo Espetacular também possui espaço para discutir pautas de comportamento, beleza, gastronomia e o mundo dos famosos.

O Mitos e Verdades e Bichos Curiosos estão entre os outros conteúdos de destaque do programa.

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os finais de semana, às 20h30, na RECORD.